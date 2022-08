Gf Vip 7, un Vippone entrerà nella Casa da single: si è conclusa la sua ultima relazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Era la fine di giugno di quest’anno quando sul web era impazzata la notizia che la nuova fiamma di Antonino Spinalbese – ex di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì – era Giulia Tordini, la creatrice del brand di gioielli Leda Madera. Adesso, a distanza di un pò di tempo, pare che la storia tra Antonino e Giulia sia già arrivata al capolinea e a dare la notizia è stato il sito Pipol Gossip: I due erano stati paparazzati più volte tra baci appassionati, vacanze ed effusioni. Il loro rapporto sembrava procedere bene. Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l’ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio. Nel frattempo Spinalbese desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando soltanto al suo futuro: il ‘Grande Fratello Vip’. A settembre, infatti, lo vedremo sotto i riflettori del reality nella ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 agosto 2022) Era la fine di giugno di quest’anno quando sul web era impazzata la notizia che la nuova fiamma di Antonino Spinalbese – ex di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì – era Giulia Tordini, la creatrice del brand di gioielli Leda Madera. Adesso, a distanza di un pò di tempo, pare che la storia tra Antonino e Giulia sia già arrivata al capolinea e a dare la notizia è stato il sito Pipol Gossip: I due erano stati paparazzati più volte tra baci appassionati, vacanze ed effusioni. Il loro rapporto sembrava procedere bene. Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l’ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio. Nel frattempo Spinalbese desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando soltanto al suo futuro: il ‘Grande Fratello Vip’. A settembre, infatti, lo vedremo sotto i riflettori del reality...

