F1 GP Belgio 2022, risultati e classifica prove libere 1: Sainz e Leclerc davanti a Verstappen (Di venerdì 26 agosto 2022) I risultati e la classifica delle prove libere 1, valide per il GP di Belgio 2022 di F1. Ricomincia il mondiale dopo la sosta estiva, e nella prima sessione sul circuito di Spa-Francorchamps il più veloce è Carlos Sainz. Il ferrarista comincia quindi al meglio il weekend in cui avrà la possibilità di giocare un ruolo da protagonista, visto che Charles Leclerc e Max Verstappen (rispettivamente secondo e terzo) partiranno dal fondo dopo la sostituzione di diversi elementi della power unit. Quarto George Russell, mentre Lewis Hamilton ha chiuso nono. Inoltre, negli ultimi minuti ha piovuto anche in maniera importante in alcuni tratti della pista. La sessione è stata interrotta con bandiera rossa per 12 minuti per la procedura molto ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Ie ladelle1, valide per il GP didi F1. Ricomincia il mondiale dopo la sosta estiva, e nella prima sessione sul circuito di Spa-Francorchamps il più veloce è Carlos. Il ferrarista comincia quindi al meglio il weekend in cui avrà la possibilità di giocare un ruolo da protagonista, visto che Charlese Max(rispettivamente secondo e terzo) partiranno dal fondo dopo la sostituzione di diversi elementi della power unit. Quarto George Russell, mentre Lewis Hamilton ha chiuso nono. Inoltre, negli ultimi minuti ha piovuto anche in maniera importante in alcuni tratti della pista. La sessione è stata interrotta con bandiera rossa per 12 minuti per la procedura molto ...

