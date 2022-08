Elton John e Britney Spears, uscito l’attesissimo duetto ‘Hold Me Closer’ – Ascolta (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Oggi Elton John e Britney Spears pubblicano la loro attesissima collaborazione, ‘Hold Me Closer’. Il brano è disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme di streaming. Due degli artisti più iconici di tutti i tempi riuniti per la prima volta in un brano. I semi della collaborazione sono stati gettati nel 2014, quando i due si sono incontrati per la prima volta al 22° Annual Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party. Un successivo tweet del 2015 della Spears che professava il suo amore per il classico di Elton del 1971 ‘Tiny Dancer’ ha scatenato l’idea della collaborazione con Elton, e le stelle quest’estate si sono finalmente allineate. Dopo aver ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Oggipubblicano la loro attesissima collaborazione,Me. Il brano è disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme di streaming. Due degli artisti più iconici di tutti i tempi riuniti per la prima volta in un brano. I semi della collaborazione sono stati gettati nel 2014, quando i due si sono incontrati per la prima volta al 22° AnnualAids Foundation Academy Awards Viewing Party. Un successivo tweet del 2015 dellache professava il suo amore per il classico didel 1971 ‘Tiny Dancer’ ha scatenato l’idea della collaborazione con, e le stelle quest’estate si sono finalmente allineate. Dopo aver ...

