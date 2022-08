Elezioni: Letta, 'partita si gioca in collegi uninominali, sarà tra noi e la destra' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Ieri sera a Modena. In questa legge elettorale, piaccia o no, il risultato finale sarà determinato da chi vince i collegi uninominali, dove è eletto solo chi arriva primo. Li vince la destra o li vinciamo noi. Nessun collegio uninominale sarà vinto da altri. È di qua o di là". Così Enrico Letta su twitter postando una foto dell'intervento tenuto ieri alla festa de L'Unità a Modena. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Ieri sera a Modena. In questa legge elettorale, piaccia o no, il risultato finaledeterminato da chi vince i, dove è eletto solo chi arriva primo. Li vince lao li vinciamo noi. Nessuno uninominalevinto da altri. È di qua o di là". Così Enricosu twitter postando una foto dell'intervento tenuto ieri alla festa de L'Unità a Modena.

