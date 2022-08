Gazzetta_it : Lo stallo sul rinnovo, gli urlacci di Pioli: Leao, i motivi della falsa partenza #Milan - sportface2016 : #MilanBologna, #Pioli: “L’atteggiamento è quello giusto, potrebbe esserci #DeKetelaere dall’inizio” - sportal_it : Stefano Pioli non trattiene la rabbia: 'C'era un fallo clamoroso' - glooit : Calcio: Pioli, Leao? Non lo alleno pensando di perderlo leggi su Gloo - sportmediaset : Pioli: 'De Ketelaere dall'inizio. Leao è sereno, ma va tutelato' #Pioli #MilanBologna -

"Mi fido di lui, ha grande potenziale, può essere pronto per partire dall'inizio - racconta- gli va dato tempo ma è molto intelligente e sono sicuro ci darà tante soddisfazioni". . 26 agosto ...Dopo il pareggio di Bergamo Stefanoguarda avanti. A partire dalla sfida di domani con il Bologna in cui l'allenatore lancerà De Ketelaere come titolare: 'Mi fido di lui, è un giocatore con potenziale ed è pronto per partire dall'...Sabato sera il Milan tornerà a San Siro per sfidare il Bologna. Stefano Pioli ha presentato così la partita: "Domani sarà una sfida complicata e difficile, l'ultimo che ci ha tolto la vittoria nella p ...Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il match contro il Bologna, valido per la terza giornata di Serie A ...