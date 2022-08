BUON COMPLEANNO, PRESIDENTE! (Di venerdì 26 agosto 2022) Da 16 anni il 26 agosto in casa Pordenone Calcio è una data speciale: è il COMPLEANNO del presidente Mauro Lovisa. Numero 1 come presidente, numero 9 nel suo passato da bomber proprio del Pordenone. Durante la presidenza Lovisa, iniziata nel 2007, sono stati vinti 5 titoli con la Prima squadra, 3 scudetti giovanili. Tutte soddisfazioni mai vissute prima: nuove pagine di storia. Dal presidente onorario Giampaolo Zuzzi, i soci e tutti i tesserati del Club i migliori auguri neroverdi al nostro Pres! Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di venerdì 26 agosto 2022) Da 16 anni il 26 agosto in casa Pordenone Calcio è una data speciale: è ildel presidente Mauro Lovisa. Numero 1 come presidente, numero 9 nel suo passato da bomber proprio del Pordenone. Durante la presidenza Lovisa, iniziata nel 2007, sono stati vinti 5 titoli con la Prima squadra, 3 scudetti giovanili. Tutte soddisfazioni mai vissute prima: nuove pagine di storia. Dal presidente onorario Giampaolo Zuzzi, i soci e tutti i tesserati del Club i migliori auguri neroverdi al nostro Pres! Powered by WPeMatico

Inter : Buon compleanno Toro ????????? #Lautaro #Compleanno #ForzaInter - acmilan : Wishing a very happy 79th birthday to Gianni Rivera ?? Un grande augurio di buon compleanno a Gianni Rivera ???… - UEFAcom_it : Buon compleanno, Matías Vecino ?? Ricordate questo gol, tifosi dell'Inter? ???? #UCL | @Inter - 61Beppe : RT @luca_perrino: Buon compleanno #DaphneCaruanaGalizia Sempre nel nostro cuore!!! #lealidellenotizie sostiene la battaglia per la giustizi… - Lupolupus2 : @Nonha_stata Buon Compleanno ???? -