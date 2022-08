Altro che Ronaldo, De Laurentiis cede Osimhen solo ad un prezzo: la cifra (Di venerdì 26 agosto 2022) L’edizione online del Corriere dello Sport aggiunge un dettaglio all’affare che si è fatto strada nelle ultime ore relativo al clamoroso possibile passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli e di Victor Osimhen al Manchester United. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: VERONA, ITALY – AUGUST 15: Victor Osimhen of Napoli celebrates their sides third goal during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, . (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)“Mendes è al lavoro per portare Ronaldo in una squadra che disputerà la Champions League e sta progettando un’offerta del Manchester United per l’attaccante del Napoli. Ipotesi che è molto complicata da realizzare visto che manca meno di una settimana alla fine del ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) L’edizione online del Corriere dello Sport aggiunge un dettaglio all’affare che si è fatto strada nelle ultime ore relativo al clamoroso possibile passaggio di Cristianoal Napoli e di Victoral Manchester United. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: VERONA, ITALY – AUGUST 15: Victorof Napoli celebrates their sides third goal during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, . (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)“Mendes è al lavoro per portarein una squadra che disputerà la Champions League e sta progettando un’offerta del Manchester United per l’attaccante del Napoli. Ipotesi che è molto complicata da realizzare visto che manca meno di una settimana alla fine del ...

