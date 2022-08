Qualificazioni US Open 2022: Cobolli, Maestrelli e Arnaldi approdano al secondo turno (Di giovedì 25 agosto 2022) La seconda giornata di Qualificazioni degli US Open 2022 è andata in archivio a New York e in casa Italia è soprattutto la pattuglia dei giovani a far sorridere. Sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows annotiamo i successi al primo turno di Flavio Cobolli, Francesco Maestrelli e di Matteo Arnaldi. Il 20enne romano (n.139 del ranking) ha avuto la meglio nel confronto con il russo Roman Safiullin (n.101 ATP) con lo score di 6-4 6-4, mettendo in mostra solidità e continuità al cospetto di un giocatore che su questa superficie è molto insidioso. Nel secondo turno l’azzurro sfiderà la wild card statunitense Bruno Kuzuhara, vincitore degli Australian Open junior di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) La seconda giornata didegli USè andata in archivio a New York e in casa Italia è soprattutto la pattuglia dei giovani a far sorridere. Sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows annotiamo i successi al primodi Flavio, Francescoe di Matteo. Il 20enne romano (n.139 del ranking) ha avuto la meglio nel confronto con il russo Roman Safiullin (n.101 ATP) con lo score di 6-4 6-4, mettendo in mostra solidità e continuità al cospetto di un giocatore che su questa superficie è molto insidioso. Nell’azzurro sfiderà la wild card statunitense Bruno Kuzuhara, vincitore degli Australianjunior di ...

