‘Mi ha picchiata, violentata e spento una sigaretta addosso’, 14enne incinta accusa 17enne: arrestato (Di giovedì 25 agosto 2022) Si sono persi nel mondo dei “grandi”, ansiosi di fare esperienze per le quali non erano preparati. E dopo un primo momento di euforia, hanno trasformato un amore giovanile in qualcosa di malsano, che hanno portato una 14enne due gravidanze, di cui una conclusa con un aborto, e una serie di accuse reciproche, terminate con un 17enne ristretto in una casa educativa, con l’accusa di stalking e violenze. Tutto inizia un anno fa, tra Ostia e Roma. La storia d’amore La ragazza, appena 13enne, si innamora di un 16enne di origine est europea. Lei è alla prima esperienza sentimentale. Decide non fermarsi ai baci, ma di andare oltre. E rimane incinta. Lui, pur essendo giovanissimo, le dice di essere pronto ad assumersi le sue responsabilità. Ma la 13enne non se la sente. La famiglia di lei, poi, è fermamente contraria. Non solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Si sono persi nel mondo dei “grandi”, ansiosi di fare esperienze per le quali non erano preparati. E dopo un primo momento di euforia, hanno trasformato un amore giovanile in qualcosa di malsano, che hanno portato unadue gravidanze, di cui una conclusa con un aborto, e una serie di accuse reciproche, terminate con unristretto in una casa educativa, con l’di stalking e violenze. Tutto inizia un anno fa, tra Ostia e Roma. La storia d’amore La ragazza, appena 13enne, si innamora di un 16enne di origine est europea. Lei è alla prima esperienza sentimentale. Decide non fermarsi ai baci, ma di andare oltre. E rimane. Lui, pur essendo giovanissimo, le dice di essere pronto ad assumersi le sue responsabilità. Ma la 13enne non se la sente. La famiglia di lei, poi, è fermamente contraria. Non solo ...

