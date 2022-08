(Di giovedì 25 agosto 2022)fra poco più di settimana affronterà Roman Reigns in un match valido per il WWE Undisputed Universal Championship. Il match sarà molto importante, sia per i nomi coinvolti, sia per quello che c’è in palio ma soprattutto per la cornice nel quale si terrà. Infatti questo incontro sarà il main event di Clash At The Castle, il prossimo Premium Live Event che si terrà in Galles. Ma per l’occasione lo Scottish Warrior potrebbe avere in serbo una gradita sorpresa per tutti i fan, anche se nulla è certo. Un ritorno gradito? Da un paio di settimane a questa partesembra aver preso gusto nello stuzzicare i fan riguardo la sua vecchia theme song, ovvero. Infatti nel promuovere l’incontro e nello sfidare Reigns,ha usato due frasi riconducibili ...

Zona_Wrestling : Drew McIntyre: ' Al momento opportuno, Broken Dreams tornerà' - TSOWrestling : Drew è pronto a riportare la mossa in #WWE? #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Drew McIntyre parla del ritorno di Johnny Gargano #DrewMcIntyre #WWE #JohnnyGargano - WWEItalia : Vittorie memorabili, Claymore e momenti epici di @DMcIntyreWWE, tutto ciò e molto altro ancora in questa #WWETop10!… - gdstwits : La storia di Drew McIntyre, l’idolo di casa a Cardiff -

The Shield Of Wrestling

Due colossi che saranno faccia a faccia a Clash at the Castle. Il primo Premium Live Event in Europa in 30 anni metterà di fronte Roman Reigns e, con in palio l'Undisputed WWE Universal Championship . Sabato 3 settembre, alle ore 19 italiane, direttamente dal Principality Stadium di Cardiff (Galles) e disponibile sul WWE Network, ...Ora tocca ae Roman Reigns, che a Cardiff si contenderanno l'Undisputed WWE Universal Championship, ormai in mano a "The Head of the Table" da oltre due anni. Toccherà all'idolo di casa ... Drew McIntyre vuole usare lo European Uppercut: "Ora che non c'è Cesaro..." Drew McIntyre fra poco più di settimana affronterà Roman Reigns in un match valido per il WWE Undisputed Universal Championship. Il match sarà molto importante, sia per i nomi coinvolti, sia per quell ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...