Area ex Gondrand | con la sola propaganda non si amministra una città

Di Antonino Iaria, ex assessore all'Urbanistica di Torino Sono rimasto stupito dalle dichiarazioni del presidente della Circoscrizione 6, Lomanto, che millanta il merito di aver fatto demolire i fabbricati all'interno di un'Area privata. Ricordo che l'unico progetto serio e realizzabile sull'Area Gondrand, è stato proposto dal sottoscritto un anno fa. La delibera prevedeva di valutare un deroga al Piano Regolatore per trasformare completamente l'Area, riqualificando il parco e lo Spazio211 limitrofo. Con la sola propaganda non si amministra, e non si amministra una città senza proporre nulla come sta facendo l'attuale giunta.

