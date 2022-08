Alessandria | la cessione è ancora lontana

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) “Al momento interlocutori ci sono, ma non credibili”. L’a caccia di acquirenti, e il presidente Luca Di Masi ha fatto il punto della situazione in una conferenza stampa online tenuta oggi. “Tutti i giorni vengono fuori nomi, ma comprare è un passaggio costoso, non si tratta di fare solo il girone d’andata. Quindi, non ci sono trattative che si possano chiudere dall’oggi al domani – ha dichiarato – Di certo, considerate le uscite fatte, la società è meno ‘pesante’ rispetto ai molti ingaggi iniziali, mi auguro si avvicinino persone decise a fare il passo”. Il numero uno del club ha parlato di “un nuovo progetto sportivo per i Grigi” dopo la retroin serie C, “un progetto sostenibile, con ragazzi entusiasti che hanno voglia e tanta stima verso la società, ridandoci la voglia di fare calcio”. “Con l’amico ...