Agli Us Open confermata l’assenza di Djokovic (Di giovedì 25 agosto 2022) NEW YORK – Agli Us Open è confermata l’assenza di Djokovic. Proprio così. Oggi, infatti, saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei tabelloni degli Us Open di tennis, quarta e ultima prova del Grande Slam. E il grande assente, oltre all’infortunato Alexander Zverev, sarà appunto il noto tennista serbo Novak Djokovic. Tutto nasce dal fatto che il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Autorizzazione test su uomo vaccino BNT162 Covid-19 Sospesa sperimentazione del vaccino anti-COVID: reazione anomala Speranza invita a resistere ancora Speranza parla del vaccino anti Covid Renzi chiede di organizzare per tempo un piano di diffusione del vaccino Di Maio farà il vaccino anti Covid ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 25 agosto 2022) NEW YORK –Usdi. Proprio così. Oggi, infatti, saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei tabelloni degli Usdi tennis, quarta e ultima prova del Grande Slam. E il grande assente, oltre all’infortunato Alexander Zverev, sarà appunto il noto tennista serbo Novak. Tutto nasce dal fatto che il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Autorizzazione test su uomo vaccino BNT162 Covid-19 Sospesa sperimentazione del vaccino anti-COVID: reazione anomala Speranza invita a resistere ancora Speranza parla del vaccino anti Covid Renzi chiede di organizzare per tempo un piano di diffusione del vaccino Di Maio farà il vaccino anti Covid ...

Mango19_95 : RT @Eurosport_IT: Un montepremi da capogiro agli US Open ??????????????? Tutti i dettagli: - chelecp : @darksa0irse Penso que la questione principale è permettere di entrare negli USA, no di giocare agli US Open. Gioca… - incognivalse : Ancora sveglio, penso agli euro Non mi addormento senza Euphon Ho una bomba lunga un metro Mi danno spaccio, fra',… - infoitsport : Novak Djokovic agli Us Open? John McEnroe non ci sta: 'È una barzelletta' - infoitsport : Agli Us Open confermata l'assenza di Djokovic -