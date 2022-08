West Nile, quarto caso in Toscana: 70enne ricoverato in prognosi riservata (Di mercoledì 24 agosto 2022) commenta Un turista tedesco di circa 70 anni, in villeggiatura in Versilia a Massarosa (Lucca), è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Livorno per aver ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 agosto 2022) commenta Un turista tedesco di circa 70 anni, in villeggiatura in Versilia a Massarosa (Lucca), èinnel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Livorno per aver ...

