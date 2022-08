West Nile, più maschi e over 70: l’identikit dei casi gravi (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “I pazienti che abbiamo in questo momento ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Padova con forme gravi neuroinvasive di West Nile hanno un’età media di 74 anni e comorbidità”, patologie di base. “Sono soprattutto maschi. Poi ci sono anche persone di età inferiore a 60 anni che hanno un interessamento del sistema nervoso minore e non hanno necessità di accesso” in rianimazione. “Il caso più giovane in terapia intensiva aveva 51 anni”. A tracciare all’Adnkronos Salute l’identikit dei pazienti colpiti più duramente dal virus è Marina Munari, responsabile della Neuroanestesia e Neurorianimazione dell’Azienda ospedale università di Padova, che in questi giorni ha una particolare concentrazione di casi. I sintomi delle forme neuro-invasive? ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “I pazienti che abbiamo in questo momento ricati in terapia intensiva all’ospedale di Padova con formeneuroinvasive dihanno un’età media di 74 anni e comorbidità”, patologie di base. “Sono soprattutto. Poi ci sono anche persone di età inferiore a 60 anni che hanno un interessamento del sistema nervoso minore e non hanno necessità di accesso” in rianimazione. “Il caso più giovane in terapia intensiva aveva 51 anni”. A tracciare all’Adnkronos Salutedei pazienti colpiti più duramente dal virus è Marina Munari, responsabile della Neuroanestesia e Neurorianimazione dell’Azienda ospedale università di Padova, che in questi giorni ha una particolare concentrazione di. I sintomi delle forme neuro-invasive? ...

