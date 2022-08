Tornano da un viaggio di 3 anni a Dubai: ma la casa è occupata. E non li fanno più entrare (Di mercoledì 24 agosto 2022) Carna e Ganes Brooks sono tornati nella loro proprietà a Dartford (Inghilterra) dopo un lungo viaggio di tre anni a Dubai. La coppia aveva contattato gli inquilini a febbraio per chiedere loro di andarsene. Ma, una volta arrivati davanti al portone di casa, la famiglia ha trovato l’abitazione occupata e le persone al loro interno hanno impedito ai due di entrare. «Abbiamo chiamato la polizia per un consiglio sulla questione. Gli agenti sono stati molto gentili, ma non hanno potuto fare granché: la legge, infatti, ci impedisce di provare ad antrare in casa. Per fortuna un amico della zona ci ha offerto un posto dove stare per qualche notte», ha riferito Ganes ad una tv locale. La storia di Carna e Ganes Brooks La loro unica opzione ora è «aspettare la data del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 24 agosto 2022) Carna e Ganes Brooks sono tornati nella loro proprietà a Dartford (Inghilterra) dopo un lungodi tre. La coppia aveva contattato gli inquilini a febbraio per chiedere loro di andarsene. Ma, una volta arrivati davanti al portone di, la famiglia ha trovato l’abitazionee le persone al loro interno hanno impedito ai due di. «Abbiamo chiamato la polizia per un consiglio sulla questione. Gli agenti sono stati molto gentili, ma non hanno potuto fare granché: la legge, infatti, ci impedisce di provare ad antrare in. Per fortuna un amico della zona ci ha offerto un posto dove stare per qualche notte», ha riferito Ganes ad una tv locale. La storia di Carna e Ganes Brooks La loro unica opzione ora è «aspettare la data del ...

