Telenovela Depay: una big entra a gamba tesa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sta diventando sempre più una Telenovela quella tra la Juventus e il Barcellona per Memphis Depay. Il giocatore è pronto a risolvere il suo contratto con i blaugrana ma ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sta diventando sempre più unaquella tra la Juventus e il Barcellona per Memphis. Il giocatore è pronto a risolvere il suo contratto con i blaugrana ma ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Cate1081 : @MaryMDD9 Dalle ultime di ieri sera sembra che lo United abbia offerto al Barca 10 mln x #Depay dopo il no a Rabiot… - IlPolipo1 : @FrancisJUnder12 Qui Presidente, non so come la pensa lei, ma la canzone Parole Parole Parole, la trovo adeguata a… - ZonaBianconeri : RT @AndreaCibyou: ??@OAccomando91 giornalista di Dazn: '#Milik resta una pista percorribile per la #Juventus,ma l’ultimo incontro con il #Ma… - AndreaCibyou : ??@OAccomando91 giornalista di Dazn: '#Milik resta una pista percorribile per la #Juventus,ma l’ultimo incontro con… - IamDanielegio : Comunque ogni anno la telenovela Depay si ripete. Ormai non mi fa ne caldo ne freddo. -