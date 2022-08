Inps, aumentano del 60,5% i certificati di malattia nel I semestre (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nel primo semestre dell`anno sono arrivati complessivamente 19,8 milioni di certificati, il 76,1% dal settore privato, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%. E' quanto emerge dall'Osservatorio Polo unico di tutela della malattia diffuso dall'Inps.Le evidenze relative al I trimestre 2022 risultano strettamente connesse all`andamento della pandemia; infatti, soprattutto con riferimento al mese di gennaio e quindi subito dopo il periodo natalizio, si è registrato un forte rialzo dei contagi. Nel I trimestre 2022 sono pervenuti 11,9 milioni di certificati di malattia, quasi pari al numero di certificati prodotti nell`intero primo semestre del 2021 (12,3 milioni). L`incremento dell`andamento tendenziale dei ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nel primodell`anno sono arrivati complessivamente 19,8 milioni di, il 76,1% dal settore privato, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%. E' quanto emerge dall'Osservatorio Polo unico di tutela delladiffuso dall'.Le evidenze relative al I trimestre 2022 risultano strettamente connesse all`andamento della pandemia; infatti, soprattutto con riferimento al mese di gennaio e quindi subito dopo il periodo natalizio, si è registrato un forte rialzo dei contagi. Nel I trimestre 2022 sono pervenuti 11,9 milioni didi, quasi pari al numero diprodotti nell`intero primodel 2021 (12,3 milioni). L`incremento dell`andamento tendenziale dei ...

magiua : RT @11Giuliano: Assistenza: Inps, nel primo semestre dell'anno certificati di malattia in crescita del 60,5%. I dati influenzati dall'andam… - Rosskitty77 : RT @11Giuliano: Assistenza: Inps, nel primo semestre dell'anno certificati di malattia in crescita del 60,5%. I dati influenzati dall'andam… - RosarioP70 : RT @11Giuliano: Assistenza: Inps, nel primo semestre dell'anno certificati di malattia in crescita del 60,5%. I dati influenzati dall'andam… - marcoranieri72 : RT @11Giuliano: Assistenza: Inps, nel primo semestre dell'anno certificati di malattia in crescita del 60,5%. I dati influenzati dall'andam… - 11Giuliano : Assistenza: Inps, nel primo semestre dell'anno certificati di malattia in crescita del 60,5%. I dati influenzati da… -