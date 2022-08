Giovanna Botteri, il gesto in diretta fa scalpore: con chi ce l’ha? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Giovanna Botteri, il gesto in diretta non passa inosservato: cos’è successo durante il telegiornale? La giornalista sembra si sia trovata in una situazione particolare: ecco che cos’ha fatto. La giornalista è una delle inviate più note e qualificate della tv italiana e il suo percorso lo dimostra. Molti non sanno che Giovanna è “figlia d’arte”: anche suo padre era un noto giornalista e direttore Rai. foto AnsaLa Botteri è diventata particolarmente famosa in tutto il periodo della pandemia poiché è stata per lungo tempo inviata in Cina e poi a Parigi, dove ha parlato della situazione relativa al virus. La giornalista è stata spesso ospite a Domenica In e con Mara Venier e altri esperti ha commentato i fatti di attualità e l’andamento della pandemia in Italia e nel ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 agosto 2022), ilinnon passa inosservato: cos’è successo durante il telegiornale? La giornalista sembra si sia trovata in una situazione particolare: ecco che cos’ha fatto. La giornalista è una delle inviate più note e qualificate della tv italiana e il suo percorso lo dimostra. Molti non sanno cheè “figlia d’arte”: anche suo padre era un noto giornalista e direttore Rai. foto AnsaLaè diventata particolarmente famosa in tutto il periodo della pandemia poiché è stata per lungo tempo inviata in Cina e poi a Parigi, dove ha parlato della situazione relativa al virus. La giornalista è stata spesso ospite a Domenica In e con Mara Venier e altri esperti ha commentato i fatti di attualità e l’andamento della pandemia in Italia e nel ...

