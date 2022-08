Gazzetta – Mercato Lazio, tutti i nomi: ore decisive per Reguilon. E spunta Marcos Alonso (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 11:57:10 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: Sarri aspetta un terzino sinistro: la società tratta con il Tottenham per lo spagnolo, il problema è l’ingaggio. Nel frattempo si lavora in uscita E’ il tassello che manca a una campagna acquisti che ha già portato otto nuovi giocatori alla Lazio. Ne mancherebbe appunto uno, un terzino sinistro con cui completare il reparto arretrato. La relativa casella in realtà non è scoperta. La occupa Marusic e in alternativa c’è Hysaj. Entrambi sono però di piede destro, sono stati quindi adattati ad agire da laterali sinistri. Sarri vorrebbe invece un mancino naturale in quel ruolo. “Sarebbe utile in particolare per la costruzione dal basso”, ha spiegato il tecnico. Nel corso di questo Mercato la Lazio ha ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 11:57:10 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla: Sarri aspetta un terzino sinistro: la società tratta con il Tottenham per lo spagnolo, il problema è l’ingaggio. Nel frattempo si lavora in uscita E’ il tassello che manca a una campagna acquisti che ha già portato otto nuovi giocatori alla. Ne mancherebbe appunto uno, un terzino sinistro con cui completare il reparto arretrato. La relativa casella in realtà non è scoperta. La occupa Marusic e in alternativa c’è Hysaj. Entrambi sono però di piede destro, sono stati quindi adattati ad agire da laterali sinistri. Sarri vorrebbe invece un mancino naturale in quel ruolo. “Sarebbe utile in particolare per la costruzione dal basso”, ha spiegato il tecnico. Nel corso di questolaha ...

