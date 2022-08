Frosinone, altro arrivo dal Monza: Sampirisi a disposizione per Benevento (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non solo Luca Mazzitelli. Il Frosinone attinge nuovamente in casa Monza, assicurandosi le prestazioni del difensore Mario Sampirisi. Il calciatore di Caltagirone è stato ufficializzato dalla società ciociara e si è unito al gruppo a disposizione di Fabio Grosso. L’ex giocatore brianzolo sarà dunque a disposizione per la sfida del “Ciro Vigorito” in programma domenica sera. La nota – “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’associazione sportiva Calcio Monza per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Mario Sampirisi. Il difensore classe 1992 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023“. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non solo Luca Mazzitelli. Ilattinge nuovamente in casa, assicurandosi le prestazioni del difensore Mario. Il calciatore di Caltagirone è stato ufficializzato dalla società ciociara e si è unito al gruppo adi Fabio Grosso. L’ex giocatore brianzolo sarà dunque aper la sfida del “Ciro Vigorito” in programma domenica sera. La nota – “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’associazione sportiva Calcioper l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Mario. Il difensore classe 1992 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023“. L'articolo proviene da ...

