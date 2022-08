Fiorentina-Napoli, scelto l’arbitro: chi dirigerà il match del Franchi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo la netta vittoria casalinga contro il Monza, il Napoli si prepara ad affrontare al Franchi la Fiorentina in occasione della terza giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 28 agosto alle ore 20:45, con la squadra allenata da Luciano Spalletti che proverà a vincere la sua terza partita consecutiva e a restare a punteggio pieno in classifica. Nel frattempo, l’AIA ha reso noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di campionato. A condurre la sfida tra Fiorentina e Napoli sarà l’arbitro Marinelli, mentre al VAR ci sarà Banti. Di seguito la squadra arbitrale al completo: Fiorentina – Napoli, Domenica 28/08 H. 20.45Arbitro: ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo la netta vittoria casalinga contro il Monza, ilsi prepara ad affrontare allain occasione della terza giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 28 agosto alle ore 20:45, con la squadra allenata da Luciano Spalletti che proverà a vincere la sua terza partita consecutiva e a restare a punteggio pieno in classifica. Nel frattempo, l’AIA ha reso noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di campionato. A condurre la sfida trasaràMarinelli, mentre al VAR ci sarà Banti. Di seguito la squadra arbitrale al completo:, Domenica 28/08 H. 20.45Arbitro: ...

sscnapoli : ??? #FiorentinaNapoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Baiano: 'Impossibile fare un pronostico per Fiorentina-Napoli, i nuovi acquisti hanno portato entusiasmo' https:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Baiano: 'Impossibile fare un pronostico per Fiorentina-Napoli, i nuovi acquisti hanno portato entusiasmo' https:… - sportli26181512 : Flachi: 'Kvaratskhelia impressionante. Fiorentina? Troppo sbilanciata': L'ex attaccante della Viola e della Sampdor… - apetrazzuolo : L'EX - Baiano: 'Impossibile fare un pronostico per Fiorentina-Napoli, i nuovi acquisti hanno portato entusiasmo' -