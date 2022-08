Eurostat: cresce rischio povertà in Italia, 20,1% nel 2021 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tasso di rischio di povertà, ovvero la percentuale delle persone che hanno un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile, in Italia è salito passando dal 20% del 2020 al 20,1% del 2021, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tasso didi, ovvero la percentuale delle persone che hanno un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile, inè salito passando dal 20% del 2020 al 20,1% del, ...

Agenzia_Ansa : Eurostat, cresce il rischio di povertà in Italia: 20,1% nel 2021. Bimbi a rischio povertà al 26,7%, il tasso peggio… - MediasetTgcom24 : Eurostat: cresce rischio povertà in Italia, 20,1% nel 2021 #eurostat #2021 #italia #2020 - TelevideoRai101 : Italia,Eurostat: cresce rischio povertà - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Eurostat, cresce il rischio di povertà in Italia: 20,1% nel 2021. Bimbi a rischio povertà al 26,7%, il tasso peggiore dal… - iconanews : Eurostat: cresce rischio povertà in Italia, 20,1% nel 2021 -

Eurostat: cresce rischio povertà in Italia, 20,1% nel 2021 Lo si legge nelle ultime tabelle Eurostat, secondo cui la percentuale sale al 25,2% (14,83 milioni) se si considerano anche le persone a rischio di esclusione sociale, ovvero quelle che sono a ... Eurostat, cresce il rischio povertà in Italia E' quanto emerge dalle tabelle Eurostat, secondo cui il tasso nel 2021 è al 26,7%, in aumento dal 23,8% del 2020 e il peggiore dal 1995. Si tratta di 667mila bambini, in lieve aumento dai660mila del ... RaiNews Eurostat: cresce rischio povertà in Italia, 20,1% nel 2021 Il tasso di rischio di povertà, ovvero la percentuale delle persone che hanno un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile, in Italia è salito passando dal 20% del 2020 al 20,1% del 2021, p ... Eurostat, cresce il rischio povertà in Italia Nel 2021 il tasso di rischio di povertà, ovvero la percentuale di chi ha un reddito inferiore al 60% di quello medio, in Italia è salito al 20,1% e oltre un quarto dei bambini con meno di sei anni viv ... Lo si legge nelle ultime tabelle, secondo cui la percentuale sale al 25,2% (14,83 milioni) se si considerano anche le persone a rischio di esclusione sociale, ovvero quelle che sono a ...E' quanto emerge dalle tabelle, secondo cui il tasso nel 2021 è al 26,7%, in aumento dal 23,8% del 2020 e il peggiore dal 1995. Si tratta di 667mila bambini, in lieve aumento dai660mila del ... Eurostat, cresce il rischio povertà in Italia Il tasso di rischio di povertà, ovvero la percentuale delle persone che hanno un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile, in Italia è salito passando dal 20% del 2020 al 20,1% del 2021, p ...Nel 2021 il tasso di rischio di povertà, ovvero la percentuale di chi ha un reddito inferiore al 60% di quello medio, in Italia è salito al 20,1% e oltre un quarto dei bambini con meno di sei anni viv ...