Elezioni, Berlusconi: “Ponte sullo Stretto è un’opera indispensabile, una priorità. Questa volta non ci fermeranno” (Di mercoledì 24 agosto 2022) In uno dei suoi video quotidiano diffusi sui social, Silvio Berlusconi torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina, da sempre uno dei cavalli di battaglia di Forza Italia. “Una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un’opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata” dice l’ex premier nel video. “Io ho sempre ritenuto che il Ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Il Ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) In uno dei suoi video quotidiano diffusi sui social, Silviotorna a parlare deldi Messina, da sempre uno dei cavalli di battaglia di Forza Italia. “Una grande opera che èper rendere più unito e più moderno il nostro Paese,della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata” dice l’ex premier nel video. “Io ho sempre ritenuto che ilfosse unaassoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Ilrimane unaassoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali ...

