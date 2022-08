Concours dLemons - inguardabile? La premiamo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Quante volte avete letto sulle pagine di Quattroruote di auto premiate come Best of Show, come la Duesenberg che ha appena sbancato a Pebble Beach? Dimenticatevene, è un concetto fuorimoda, così come non è più cool postare su Instagram le foto del lancio della nuovissima (e già sold-out) hypercar del momento. Perché un gruppo di folli in America porta avanti da qualche anno un'idea stravagante: premiare le auto meno desiderabili del pianeta. ild'Lemons, ovvero una parodia alla Mel Brooks dei serissimi concorsi di eleganza automobilistici. Iniziato per scherzo, ormai tradizione. Come tutte le cose belle della vita, ild'Lemons inizia per caso, tra amici. Un gruppetto di ragazzi (neppure giovanissimi) che non hanno di certo in garage una Bugatti immacolata. Hanno però senso dell'umorismo e mettono insieme nel 2009 un concorso di ...