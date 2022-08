Calcio: Genoa, fatta per il ritorno di Strootman (Di mercoledì 24 agosto 2022) Genova, 24 ago. - (Adnkronos) - Colpo di mercato del Genoa. La società rossoblù ha chiuso per il ritorno in Liguria di Kevin Strootman. Il giocatore ha dato il suo ok per tornare a vestire la maglia rossoblù. L'olandese ha dato l'ok per tornare in Italia: operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A. Lo stipendio del giocatore sarà pagato in gran parte dall' Olympique Marsiglia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Genova, 24 ago. - (Adnkronos) - Colpo di mercato del. La società rossoblù ha chiuso per ilin Liguria di Kevin. Il giocatore ha dato il suo ok per tornare a vestire la maglia rossoblù. L'olandese ha dato l'ok per tornare in Italia: operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A. Lo stipendio del giocatore sarà pagato in gran parte dall' Olympique Marsiglia.

