Bonus Libri Scolastici 2022: importo e come richiederlo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il conto alla rovescia per l'apertura dell'anno scolastico è iniziato. Manca poco e non solo gli studenti si preparano al rientro in classe, anche i genitori. Sono circa 8,5 milioni le ragazze e i ragazzi che torneranno in aula tra qualche settimana. Mentre ormai c'è chi si accinge ad affrontare a giorni gli esami di recupero per le insufficienze dello scorso anno, c'è anche chi si prepara in vista del primo suono della campanella. Bonus Libri 2022 per le famiglie in difficoltà Le spese per affrontare l'inizio del nuovo anno scolastico sono considerevoli, tra il materiale di cancelleria e gli zaini, la scuola sembra "pesare" sull'economia delle famiglie. E l'inflazione quest'anno aggrava la situazione. Anche l'acquisto dei Libri di testo costituisce un notevole impegno economico notevole per le famiglie in difficoltà.

