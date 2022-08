Boban | “Addio al Milan? Tornassi indietro rifarei e ridirei tutto”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Zvonimir 'Zorro', ex centrocampista ed ex dirigente del, fu licenziato dal club rossonero dopo un'intervista non autorizzata

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Boban: 'Addio al @acmilan? Tornassi indietro rifarei e ridirei tutto' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Boban: 'Addio al @acmilan? Tornassi indietro rifarei e ridirei tutto' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PassioneMilan3 : Sull'addio al Milan e se rifarebbe tutto: ?? 'Assolutamente si, questione di principio e dignità. Non mi dipingo com… - MilanPress_it : SENZA PELI SULLA LINGUA ?? Zvonimir #Boban torna a parlare di #Milan alla @Gazzetta_it : dal suo addio turbolento a… -

... incomprensioni e litigi, tutti originati dalla necessità di misurare ogni passo col metro tenuto in mano da Gazidis, dopo aver rispedito a Parigi Leonardo, dopo l'di uno sdegnatoe la ...Per Fabio Ravezzani la cosa migliore sarebbe salutarsi e dirsi. Il giornalista di ... 'Comunque Elliott si è già sbarazzato senza problemi didopo la sua intervista quindi potrebbe ...Boban Milan, e sulla Superlega: «Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell'aprile 2021. Ne stiamo parlando troppo: non esisterà mai» ...Zvonimir Boban, ex dirigente e calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando dell'attuale situazione del Milan, dell'ultimo scudetto e del futuro dei rossoneri.