Benevento-Frosinone | fischia Pairetto di Nichelino

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Lucadia dirigere la sfida train programma domenica alle 20.45 allo stadio Ciro Vigorito di. I precedenti con il direttore di gara piemontese non sono confortanti per la Strega che con lui non ha mai vinto: due i pareggi e quattro le sconfitte tra Lega Pro e Serie A. Il primo incrocio si riferisce alla stagione 2011/2012 quando i sanniti furono battuti 2-1 dal Como al Sinigaglia. Ben più recenti gli altri confronti, di cui quattro in serie A: sconfitta 2-0 con l’Inter a San Siro nel 2018 (seguita da numerose polemiche per una pessima condotta dello stesso), pareggi interni con la Lazio e con la Roma due stagioni fa (1-1 e 0-0) e un altro pari con il Genoa al Ferraris. La scorsa stagione ...