Vaiolo delle scimmie: morto un italiano a Cuba (Di martedì 23 agosto 2022) Nelle scorse ore, a causa del Vaiolo delle scimmie, è morto un turista italiano a Cuba. L'uomo si chiamava Germano Mancini, aveva 50 anni ed era originario di Pescara. Da un paio di mesi era comandante dei carabinieri presso Scorzè (Venezia) e si trovava sull'isola dal 15 agosto. "Il paziente, che si trovava in condizioni critiche instabili dal 18 agosto, è morto la sera del 21 agosto" ha confermato il Ministero della Salute dell'isola. L'uomo, arrivato a Cuba il 15 Agosto, è stato poi ricoverato 3 giorni dopo fino al decesso di due giorni fa. "Il rapporto dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale conclude che la morte è stata causata da sepsi dovuta a broncopolmonite con germe indeterminato e danni a più organi".

