Sassi contro un'auto dei Vigili in via Salviati: 'Servono maggiori controlli' (Di martedì 23 agosto 2022) Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato l'ennesimo caso di sassaiola contro un autobus Atac in transito nelle vicinanze di un campo nomadi. E oggi ci risiamo, purtroppo. Ma questa mattina ad esser stata presa di mira un'auto della Polizia Locale impegnata nel controllare l'ingresso del campo Rom di Via Salviati. Leggi anche: Roma, ancora Sassi contro un bus Atac in transito in via Candoni Sassi contro un'auto della Polizia Locale: i fatti Come dicevamo, i fatti sono avvenuti questa mattina quando una pattuglia della Polizia Locale — durante l'ordinario servizio di controllo nel campo nomadi di via Salviati — è stata raggiunta da un sasso. Lanciato da ignoti, fortunatamente non è stato arrecato alcun ...

