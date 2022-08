Romulus II – La guerra per Roma: ecco la data d’uscita (Di martedì 23 agosto 2022) Rilasciato il teaser di Romulus II – La guerra per Roma, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere. Lo show è prodotto da Sky, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, e arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: ecco quando. Prima del mito, oltre la leggenda, la nascita di Roma come non è mai stata raccontata. Dopo il successo della prima stagione, arrivano i nuovi episodi di Romulus II – La guerra per Roma. La serie è inoltre la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, in linea con l’impegno del gruppo Sky che con la campagna Sky Zero punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030. Rispetto al primo capitolo, la prossima stagione ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 agosto 2022) Rilasciato il teaser diII – Laper, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere. Lo show è prodotto da Sky, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, e arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW:quando. Prima del mito, oltre la leggenda, la nascita dicome non è mai stata raccontata. Dopo il successo della prima stagione, arrivano i nuovi episodi diII – Laper. La serie è inoltre la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, in linea con l’impegno del gruppo Sky che con la campagna Sky Zero punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030. Rispetto al primo capitolo, la prossima stagione ...

