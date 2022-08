Qualificazioni Us Open 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 24 agosto (Di martedì 23 agosto 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco della seconda giornata delle Qualificazioni agli Us Open 2022 in campo maschile e femminile: parecchi azzurri in campo, ecco di seguito allora, con orari italiani (fuso orario di sei ore) i palinsesti con gli azzurri che si giocheranno il pass per il secondo turno del torneo di promozione al main draw, nella speranza che tanti rappresentanti del Bel Paese possano approdare al tabellone principale. IL programma COMPLETO CAMPO 19 terzo match dalle ore 17 (1) Lestienne vs Vavassori CAMPO 13 ore 17 Mager vs (19) Verdasco quarto match dalle ore 17 (2) Galan vs Darderi CAMPO 4 secondo match dalle ore 17 (16) Errani vs Lee a seguire Arnaldi vs (24) Peniston COURT 6 secondo ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Ilcon glie l’didella seconda giornata delleagli Usin campo maschile e femminile: parecchi azzurri in campo, ecco di seguito allora, conitaliani (fusoo di sei ore) i palinsesti con gli azzurri che si giocheranno il pass per il secondo turno del torneo di promozione al main draw, nella speranza che tanti rappresentanti del Bel Paese possano approdare al tabellone principale. ILCOMPLETO CAMPO 19 terzo match dalle ore 17 (1) Lestienne vs Vavassori CAMPO 13 ore 17 Mager vs (19) Verdasco quarto match dalle ore 17 (2) Galan vs Darderi CAMPO 4 secondo match dalle ore 17 (16) Errani vs Lee a seguire Arnaldi vs (24) Peniston COURT 6 secondo ...

