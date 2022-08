MotoGP, Fernando Alonso sulle Sprint Race nel 2023: “È una grande idea, così ci sarà più azione già al sabato” (Di martedì 23 agosto 2022) Ospite di Aprilia, in attesa di tornare in pista tra qualche giorno in Belgio dopo la lunga pausa estiva, Fernando Alonso ha vissuto l’ultimo weekend della MotoGP al Red Bull Ring di Spielberg all’interno del paddock per poter ammirare da vicino le gesta dei migliori centauri al mondo sulle due ruote. Il 41enne dell’Alpine, due volte campione del mondo di F1, è sempre stato un appassionato del Motomondiale ed è stato interpellato prima della gara di domenica scorsa in griglia dal sito ufficiale della MotoGP a proposito della storica novità regolamentare che entrerà in vigore nel 2023: le Sprint Race al sabato in tutti i weekend di gara del campionato. “Sprint Race in MotoGP? Penso che ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Ospite di Aprilia, in attesa di tornare in pista tra qualche giorno in Belgio dopo la lunga pausa estiva,ha vissuto l’ultimo weekend dellaal Red Bull Ring di Spielberg all’interno del paddock per poter ammirare da vicino le gesta dei migliori centauri al mondodue ruote. Il 41enne dell’Alpine, due volte campione del mondo di F1, è sempre stato un appassionato del Motomondiale ed è stato interpellato prima della gara di domenica scorsa in griglia dal sito ufficiale dellaa proposito della storica novità regolamentare che entrerà in vigore nel: lealin tutti i weekend di gara del campionato. “in? Penso che ...

