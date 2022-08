Minions 2, come in Cina Gru non diventa cattivissimo: modificato l’iconico cartoon (Di martedì 23 agosto 2022) La censura cinese si abbatte anche sui cartoon: pur di inviare un messaggio sociale più conciliante, Pechino ha modificato il finale del film d’animazione l’ultimo film della saga, ’Minions 2 – come Gru diventa cattivissimo’ (‘Minions: the rise of Gru’) uscito in Italia il 18 agosto, e che ha già guadagnato 640 milioni di dollari a livello globale: ma nella versione che uscirà in Cina – il più grande mercato cinematografico del mondo – il cartoon avrà un finale diverso. Un happyending studiato ad hoc, affinché il bene trionfi sul male, così come aveva già fatto con altre pellicole di Hollywood. Lieto fine per il Dragone verde La censura cinese si abbatte anche sui cartoon: pur di inviare un messaggio ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 23 agosto 2022) La censura cinese si abbatte anche sui: pur di inviare un messaggio sociale più conciliante, Pechino hail finale del film d’animazione l’ultimo film della saga, ’2 –Gru’ (‘: the rise of Gru’) uscito in Italia il 18 agosto, e che ha già guadagnato 640 milioni di dollari a livello globale: ma nella versione che uscirà in– il più grande mercato cinematografico del mondo – ilavrà un finale diverso. Un happyending studiato ad hoc, affinché il bene trionfi sul male, cosìaveva già fatto con altre pellicole di Hollywood. Lieto fine per il Dragone verde La censura cinese si abbatte anche sui: pur di inviare un messaggio ...

