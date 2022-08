LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sei al comando con Alessandro De Marchi (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 14.28 Lutsenko è virtualmente leader della classifica generale. 14.25 2’25” per i fuggitivi. 14.22 Ora arriva a supportare anche la Jumbo-Visma di Affini e Roglic. 14.19 A tirare il gruppo troviamo la Bora-hansgrohe. 14.16 James Shaw (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH), Jarrad Drizners (Lotto Soudal) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) raggiungono De Marchi e Lutsenko. 14.13 Va a formarsi un drappello di sei uomini davanti. 14.09 Diversi contrattacchi dal plotone. 14.07 Davanti ci sono Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech) ed Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team). 14.03 Attaccano in due, per loro 11” di margine. 13.59 Percorsi i primi 4 chilometri di gara. 13.57 ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.28 Lutsenko è virtualmente leader della classifica generale. 14.25 2’25” per i fuggitivi. 14.22 Ora arriva a supportare anche la Jumbo-Visma di Affini e Roglic. 14.19 A tirare il gruppo troviamo la Bora-hansgrohe. 14.16 James Shaw (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH), Jarrad Drizners (Lotto Soudal) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) raggiungono Dee Lutsenko. 14.13 Va a formarsi un drappello di sei uomini davanti. 14.09 Diversi contrattacchi dal plotone. 14.07 Davanti ci sonoDe(Israel – Premier Tech) ed Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team). 14.03 Attaccano in due, per loro 11” di margine. 13.59 Percorsi i primi 4 chilometri di gara. 13.57 ...

