Lecce | Sky | “Trattativa avanzata per Umtiti | sulle parole di Corvino…”

Lecce poco convincente nelle prime due uscite contro Inter e Sassuolo. Lavoro molto duro oggi, per gli uomini di Baroni in vista della prossima gara in Serie A. Il Lecce continua attivamente il suo mercato in entrata, per rinforzare in maniera attiva la rosa di Baroni. Le difficoltà delle prime giornate sono state molto evidenti nel reparto difensivo, dove i Pugliesi non sono riusciti a conquistare il primo punto decisivo contro l'Inter. L'esperienza di Frabotta con la maglia del Lecce, finirà anzitempo visto che il giocatore in prestito dalla Juventus, non convince. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, i Giallorossi sono ad un passo da un grande colpo: Samuel Umtiti. Il Francese arriverà a Via Del Mare, dopo che Xavi l'ha rimosso dai piani per la prossima stagione.

