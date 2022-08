Le polemiche per la gara di go-kart nel secondo carcere più grande di Francia (Di martedì 23 agosto 2022) Si era svolta a luglio ma se ne discute solo da pochi giorni, per via di un video: il ministro della Giustizia dice di non averla autorizzata Leggi su ilpost (Di martedì 23 agosto 2022) Si era svolta a luglio ma se ne discute solo da pochi giorni, per via di un video: il ministro della Giustizia dice di non averla autorizzata

antonio_gaito : Al di là del rigore netto, c’era anche questo rosso clamoroso. Il 4-0 del Napoli evita le polemiche per un arbitrag… - RaiNews : Dopo le polemiche per un video finito sui social in cui Marin beve, balla scatenata e canta ad un party a casa di a… - GiuseppeConteIT : In questi giorni mi pare ci sia un’ostinata ricerca di polemiche ad uso elettorale, legate per lo più a temi lontan… - meriammm33 : RT @GioCacace78: @D10sAndrea Siamo in due! #ForzaNapoliSempre Io tifo per il Napoli che è parte della mia vita, non mi interessano polemich… - ilpost : Le polemiche per la gara di go-kart nel secondo carcere più grande di Francia -