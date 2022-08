Ferdinando Giordano svela perché è saltato il suo ingresso al GF Vip 6

Leggi su novella2000

(Di martedì 23 agosto 2022) ParlaUno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello 11 è stato certamente. All’interno della casa l’ex gieffino infatti conquistò il cuore del pubblico, classificandosi al secondo posto. Lo scorso anno come se non bastasseavrebbe dovuto far parte del cast del GF Vip 6, entrando in gioco insieme a Valeria L'articolo proviene da Novella 2000.