Emis Killa | Riccione pericolosa come Marsiglia La sindaca | Ci diffama

(Di martedì 23 agosto 2022) Galeotto fu il tweet, perché la vicenda dinon si esaurirà,di consueto con dei botta e risposta sui social, ma finirà in tribunale. Ricapitolando, domenica scorsa il cantante ha detto la sua su Twitter a seguito degli ultimi avvenimenti sulla Riviera Romagnola. Per via delle baby gang che si fronteggiano all’esterno dei locali il rapper ha paragonatoe ha usato queste parole: “è diventatacomunque. Una volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono“. Naturalmente non sono mancate le polemiche. “Te pareva che non diventavo la polemica del giorno”, aveva ...

matteosalvinimi : Ha ragione Emis Killa: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le f… - LegaSalvini : ++ IL TWEET DEL RAPPER EMIS KILLA: 'RICCIONE È DIVENTATA COME MARSIGLIA, DOPO LE 18 DEVI AVERE PAURA' ++… - Corriere : Emis Killa: «Riccione è la nuova Marsiglia. Dopo le 18 devi avere paura a fare un giro sul lungomare» - anna29723176 : RT @LaVeritaWeb: Il cambiamento nelle notti di viale Ceccarini, ma un po’ di tutta la riviera romagnola. A denunciare la mutazione è il rap… - gio_rgh : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Matteo #Salvini: 'Ha ragione Emis Killa, Riccione è diventata Marsiglia. Il problema-sicurezza nelle città… -

, col suo tweet, ha toccato un nervo scoperto della sinistra italiana. Il rapper, infatti, ha denunciato sui social quella che lui ha percepito come una mancanza di percezione di sicurezza ...ha paragonato Riccione a Marsiglia per via della scarsa sicurezza. La reazione della sindaca non si è fatta attendere. Le parole disu Riccione, paragonata a Marsiglia per la ...Per il rapper la città romagnola di sera è pericolosa come la città francese. Il Comune al contrattacco. Il caso infiamma anche la campagna elettorale. Intanto la prima cittadina replica Galeotto fu i ...Salvini appoggia la denuncia di Emis Killa, Simona Ventura non concorda e il sindaco di sinistra attacca: "Una Riccione che non esiste" ...