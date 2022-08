Draghi alla Conferenza per la Crimea: Per l’Italia aggressione inaccettabile, il mondo non può voltare la testa (Di martedì 23 agosto 2022) “l’Italia sostiene senza tentennamenti questa iniziativa e l’Ucraina. l’Italia ha sempre condannato l’occupazione della Crimea e siamo preoccupati per il peggioramento dei diritti umani nella penisola e per le ingiustizie verso la comunita’ tatara: la lotta per la Crimea e’ parte della lotta per liberare l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla Conferenza per la Crimea in corso in Ucraina. “Nel secondo anniversario della Piattaforma internazionale per la Crimea – ha detto il presidente del Consiglio – desidero esprimere il fermo sostegno dell’Italia a questa iniziativa e all’Ucraina. L’occupazione della penisola di Crimea da parte della Russia nel marzo 2014 e’ ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) “sostiene senza tentennamenti questa iniziativa e l’Ucraina.ha sempre condannato l’occupazione dellae siamo preoccupati per il peggioramento dei diritti umani nella penisola e per le ingiustizie verso la comunita’ tatara: la lotta per lae’ parte della lotta per liberare l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mariointervenendoper lain corso in Ucraina. “Nel secondo anniversario della Piattaforma internazionale per la– ha detto il presidente del Consiglio – desidero esprimere il fermo sostegno dela questa iniziativa e all’Ucraina. L’occupazione della penisola dida parte della Russia nel marzo 2014 e’ ...

