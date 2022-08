"Avanti con quota 41", Salvini rilancia la riforma delle pensioni. Come funziona (Di martedì 23 agosto 2022) La flat tax, la riforma delle pensioni con quota 41, il ritorno dei voucher contro il lavoro nero. Matteo Salvini dal palco del Meeting di Rimini 2022 ha rilanciato le sue proposte economiche in vista delle elezioni del 25 settembre. In occasione di un evento moderato dal direttore del Corriere della Sera Lucio Fontana e che ha visto confrontarsi tra gli altri Giorgia Meloni ed Enrico Letta, il leader della Lega ha sottolineato che "siamo il paese europeo con l'età pensionabile più alta. Noi della Lega abbiamo una proposta su cui c'è anche il sostegno della Cgil: quota 41. Costerebbe 1 miliardo e 10 milioni di euro e darebbe la possibilità a 8 milioni di lavoratori di andare in pensione. Andare in pensione dopo 41 anni di contributi è un sacrosanto ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) La flat tax, lacon41, il ritorno dei voucher contro il lavoro nero. Matteodal palco del Meeting di Rimini 2022 hato le sue proposte economiche in vistaelezioni del 25 settembre. In occasione di un evento moderato dal direttore del Corriere della Sera Lucio Fontana e che ha visto confrontarsi tra gli altri Giorgia Meloni ed Enrico Letta, il leader della Lega ha sottolineato che "siamo il paese europeo con l'età pensionabile più alta. Noi della Lega abbiamo una proposta su cui c'è anche il sostegno della Cgil:41. Costerebbe 1 miliardo e 10 milioni di euro e darebbe la possibilità a 8 milioni di lavoratori di andare in pensione. Andare in pensione dopo 41 anni di contributi è un sacrosanto ...

