Ultime Notizie Roma del 22-08-2022 ore 16:10 (Di lunedì 22 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno polemiche un posto della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su Facebook un uomo di 27 anni è stato arrestato ieri dalla polizia Piacenza per stupro le volanti della Questura lo hanno bloccato mentre stava violentando una donna in mezzo alla strada lui è un richiedente asilo della Nuova Guinea la vittima una 55enne ucraina che intorno alle 6 stava passeggiando da sola nel centro storico della città Emiliana Quando è stata aggredita Hai gettato a terra sul marciapiede dallo strano che ho iniziato a violentarla una vicenda Che inevitabilmente entrata nel dibattito sulla sicurezza in Italia Uno dei temi principali della prossima campagna elettorale La Neo Eletta sindaca di Piacenza Katia Tarasconi espresso solidarietà la vittima ha invitato le forze politiche impegnate nella ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno polemiche un posto della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su Facebook un uomo di 27 anni è stato arrestato ieri dalla polizia Piacenza per stupro le volanti della Questura lo hanno bloccato mentre stava violentando una donna in mezzo alla strada lui è un richiedente asilo della Nuova Guinea la vittima una 55enne ucraina che intorno alle 6 stava passeggiando da sola nel centro storico della città Emiliana Quando è stata aggredita Hai gettato a terra sul marciapiede dallo strano che ho iniziato a violentarla una vicenda Che inevitabilmente entrata nel dibattito sulla sicurezza in Italia Uno dei temi principali della prossima campagna elettorale La Neo Eletta sindaca di Piacenza Katia Tarasconi espresso solidarietà la vittima ha invitato le forze politiche impegnate nella ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - sole24ore : ?? Il #M5s rompe l’alleanza col #Pd per le #Regionali in #Sicilia: - junews24com : Pulisic Juve: saltato lo scambio tra top club! Ultimissime sull'attaccante - -