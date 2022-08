Ultime Notizie Roma del 22-08-2022 ore 09:10 (Di lunedì 22 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale lunedì 22 agosto Buongiorno da Francesco vita in studio rush finale per liste elettorali Tremonti Sara candidato di Fratelli d’Italia Lotito al Senato in Molise con Forza Italia Sgarbi col centrodestra Bologna contro casini il PD ripesca circa ti avviso dopo la rinuncia di fratoianni capolista Verdi fine il fortunale in Toscana no di castelli al collegio di Novara Acqui Terme italexit schiera Chiaraluce dirigente di casa bando capolista nel Lazio con te prima per un accordo di governo Movimento 5 Stelle PD poi fa dietrofront oggi arrivi la terza giornata del meeting di comunione liberazione c’è anche l’ipotesi della mano di un gruppo di partigiani russi dietro le scene della bomba piazzata nell’auto di Alex & Gin in cui è morta la figlia di l’ideologo di Putin filorussi a Cusano invece Chi è che nega un suo coinvolgimento le autorità ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 agosto 2022)dailynews radiogiornale lunedì 22 agosto Buongiorno da Francesco vita in studio rush finale per liste elettorali Tremonti Sara candidato di Fratelli d’Italia Lotito al Senato in Molise con Forza Italia Sgarbi col centrodestra Bologna contro casini il PD ripesca circa ti avviso dopo la rinuncia di fratoianni capolista Verdi fine il fortunale in Toscana no di castelli al collegio di Novara Acqui Terme italexit schiera Chiaraluce dirigente di casa bando capolista nel Lazio con te prima per un accordo di governo Movimento 5 Stelle PD poi fa dietrofront oggi arrivi la terza giornata del meeting di comunione liberazione c’è anche l’ipotesi della mano di un gruppo di partigiani russi dietro le scene della bomba piazzata nell’auto di Alex & Gin in cui è morta la figlia di l’ideologo di Putin filorussi a Cusano invece Chi è che nega un suo coinvolgimento le autorità ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - infoitinterno : Elezioni politiche 2022, ultime notizie: ultime ore per consegnare le liste con tutti i candidati, Meloni annuncia… - infoitinterno : Elezioni ultime notizie. Tremonti in campo con Fdi -