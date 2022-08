“Stavo seguendo il navigatore: l’assurda spiegazione della giovane con i pattini in autostrada | VIDEO (Di lunedì 22 agosto 2022) Già le sole immagini sono assurde, ma la spiegazione varca il confine della realtà. Una giovane ragazza è stata fermata nella notte tra sabato e domenica lungo la A10 Genova-Ventimiglia. Si trovava lungo la carreggiata, con i pattini in autostrada per raggiungere la sua meta. Alcuni passanti hanno anche immortalato la scena con i propri smartphone, mentre altri hanno segnalato quel che stava accadendo alle forze dell’ordine che l’hanno fermata e multata. Perché con questo suo comportamento ha messo a rischio la propria vita e la sicurezza stradale degli automobilisti. pattini in autostrada, giovane fermata sulla Genova-Ventimiglia Il filmato mostra alcuni secondi in cui la giovane con i pattini in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Già le sole immagini sono assurde, ma lavarca il confinerealtà. Unaragazza è stata fermata nella notte tra sabato e domenica lungo la A10 Genova-Ventimiglia. Si trovava lungo la carreggiata, con iinper raggiungere la sua meta. Alcuni passanti hanno anche immortalato la scena con i propri smartphone, mentre altri hanno segnalato quel che stava accadendo alle forze dell’ordine che l’hanno fermata e multata. Perché con questo suo comportamento ha messo a rischio la propria vita e la sicurezza stradale degli automobilisti.infermata sulla Genova-Ventimiglia Il filmato mostra alcuni secondi in cui lacon iin ...

Agenzia_Ansa : In pattini sull'autostrada A10. Fermata una donna: 'Stavo solo seguendo il navigatore' #ANSA - neXtquotidiano : “Stavo seguendo il navigatore: l’assurda spiegazione della giovane con i #pattini in autostrada | VIDEO - dinainghirami : RT @Agenzia_Ansa: In pattini sull'autostrada A10. Fermata una donna: 'Stavo solo seguendo il navigatore' #ANSA - masterpharaon90 : ????????In pattini sull'Autostrada A/10, 'stavo seguendo il navigatore' - Liguria - - VittorioSantor : @juventusmania74 Mi rendo conto che, addirittura, ti stavo seguendo. Chissà che mi avrà preso. Che sciagura. Provvedo subito. -