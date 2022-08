Roma, Karsdorp: 'Wijnaldum, infortunio bruttissimo' (Di lunedì 22 agosto 2022) Rick Karsdorp parla ai microfoni di DAZN prima di Roma-Cremonese: "Wijnaldum? È stato bruttissimo il suo infortunio, ma è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Rickparla ai microfoni di DAZN prima di-Cremonese: "? È statoil suo, ma è...

AliprandiJacopo : ???? FORMAZIONE UFFICIALE Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini,… - TuttoFanta : ??ufficiali #RomaCremonese ??#ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini Smalling Ibanez; Karsdorp, Cristante Pellegrin… - ilRomanistaweb : ??? #RomaCremonese, #Karsdorp: 'Terribile vedere #Wijnaldum così' Le parole dell'olandese, compagno anche in naziona… - AmoRomA15 : Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini (C), Cristant… - forzaroma : Karsdorp: “Wijnaldum tornerà più forte di prima. Ha una bella mentalità” #ASRoma -