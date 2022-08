ROMA-CREMONESE L’OLIMPICO ASPETTA ABRAHAM E DYBALA (Di lunedì 22 agosto 2022) La prima cosa bella sarà L’OLIMPICO e non è una novità. ROMA-CREMONESE, in programma oggi alle 18.30, ha attirato allo stadio i sostenitori giallorossi come se fosse una finale di Champions League, ma l’esordio casalingo in campionato, del resto, non è così meno importante per un tifoso vero: sarà sold-out, allora, con oltre sessantamila spettatori pronti a cantare per i propri beniamini e a spingere la squadra di Mourinho alla seconda vittoria, magari con i gol di Tammy ABRAHAM e Paulo DYBALA, i più attesi e i più amati, Pellegrini a parte. Ma lo Special One è stato chiaro alla vigilia: guai a dare per scontati i tre punti, perché i grigiorossi hanno le qualità (e gli attaccanti) per far male. ROMA-CREMONESE ABRAHAM E DYBALA A CACCIA ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 22 agosto 2022) La prima cosa bella saràe non è una novità., in programma oggi alle 18.30, ha attirato allo stadio i sostenitori giallorossi come se fosse una finale di Champions League, ma l’esordio casalingo in campionato, del resto, non è così meno importante per un tifoso vero: sarà sold-out, allora, con oltre sessantamila spettatori pronti a cantare per i propri beniamini e a spingere la squadra di Mourinho alla seconda vittoria, magari con i gol di Tammye Paulo, i più attesi e i più amati, Pellegrini a parte. Ma lo Special One è stato chiaro alla vigilia: guai a dare per scontati i tre punti, perché i grigiorossi hanno le qualità (e gli attaccanti) per far male.A CACCIA ...

