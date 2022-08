Roma, Afena-Gyan si difende dopo le accuse per l’infortunio di Wijnaldum: “Informatevi prima di parlare” (Di lunedì 22 agosto 2022) Il calciatore della Roma Felix Afena-Gyan si è difeso dopo le accuse ricevute per esser stato il colpevole dell’infortunio del compagno di squadra Wijnaldum. L’attaccante ghanese ha scritto le seguenti parole in una storia Instagram: “prima di parlare, provate a chiedere. prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. prima di giudicare, provate a conoscere l’intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non molla mai”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Il calciatore dellaFelixsi è difesolericevute per esser stato il colpevole deldel compagno di squadra. L’attaccante ghanese ha scritto le seguenti parole in una storia Instagram: “di, provate a chiedere.di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza.di giudicare, provate a conoscere l’intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non molla mai”. SportFace.

Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Interessi di @USCremonese e @OfficialUSS1919 per #AfenaGyan. #Belotti aspetta i g… - sportface2016 : #Roma, Afena-Gyan si difende dopo le accuse per l’infortunio di #Wijnaldum: “Informatevi prima di parlare” - nikocate : RT @WillDormer_: Ore 18:30 Felix Afena Gyan si accomoda alla sua postazione in panchina allo Stadio Olimpico di Roma per l’inizio di Roma-C… - asrPT7 : RT @Glongari: La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. -