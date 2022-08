Monza, Stroppa perde tre giocatori: stop lunghissimo per Ranocchia (Di lunedì 22 agosto 2022) La stagione 2022/23 non è iniziata nel migliore dei modi per il Monza. Nonostante il mercato ambizioso, la società brianzola ha totalizzato zero punti nelle prime due partite ed è attualmente in fondo alla classifica. Il calciomercato estivo ha portato numerosi innesti di prestigio alla squadra di Giovanni Stroppa ma ora la squadra è costretta a fare i conti con i numerosi infortuni degli ultimi giorni. Andrea Ranocchia, infortunatosi nel match di ieri contro il Napoli, rischia di fermarsi fino alla fine dell’anno a causa di una distorsione alla caviglia e frattura composta del perone. Gli esami parlano di un ritorno improbabile prima di gennaio 2023. Infortunio Ranocchia (FOTO – Getty Images) Anche Pablo Marì è finito in infermeria a causa di una lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome. Per lui ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) La stagione 2022/23 non è iniziata nel migliore dei modi per il. Nonostante il mercato ambizioso, la società brianzola ha totalizzato zero punti nelle prime due partite ed è attualmente in fondo alla classifica. Il calciomercato estivo ha portato numerosi innesti di prestigio alla squadra di Giovannima ora la squadra è costretta a fare i conti con i numerosi infortuni degli ultimi giorni. Andrea, infortunatosi nel match di ieri contro il Napoli, rischia di fermarsi fino alla fine dell’anno a causa di una distorsione alla caviglia e frattura composta del perone. Gli esami parlano di un ritorno improbabile prima di gennaio 2023. Infortunio(FOTO – Getty Images) Anche Pablo Marì è finito in infermeria a causa di una lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome. Per lui ...

