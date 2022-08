Monza | Stroppa è già sulla graticola

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un mercato sontuoso non è bastato alper trovare i primi punti in Serie A. Nelle prime due giornate i brianzoli si sono arresi 2-1 al Torino e 4-0 al Napoli, in due gare sicuramente difficilicarta, in cui però in molti si...

DiMarzio : #SerieA, @ACMonza | Dalla brutta sconfitta all'infortunio di #Ranocchia: le parole di Stroppa - GoalItalia : Andrea Ranocchia si infortuna contro il Napoli, Stroppa anticipa: “Mi hanno detto che è molto grave” ?? - OdeonZ__ : Il Monza riflette su Stroppa. E Ranocchia rischia un lungo stop - infoitsport : Il Monza riflette su Stroppa. E Ranocchia rischia un lungo stop - infoitsport : Monza, Stroppa già a rischio? Con l'Udinese per tenersi la panchina -

Da quel momento in poi, però, per lo stesso Galliani come per tutti i tifosi delè stata ... al resto ci hanno pensato il Napoli e Kvaratskhelia, ma la squadra diè parsa davvero troppo ...... peraltro con entrambi i piedi (e a Verona lo aveva fatto di testa), ma anche la necessità di aspettare test più probanti: ildi, infatti, è apparso ben poca cosa, tanto che il 4 - 0 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Monza è incappato nella seconda sconfitta consecutiva in campionato, la squadra brianzola non ha opposto resistenza al super Napoli di Spalletti.